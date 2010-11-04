-KOMİSYONDA ''ÇOCUK'' TARTIŞMASI TBMM (A.A) - 04.11.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, ''Çocuklar durup dururken değil, üzerine gaz, su atıldığı için taş atıyor'' sözlerine, ''Siyasi mitingde çocukların ne işi var'' diye tepki gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, SHÇEK, Özürlüler İdaresi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Türkiye'de kadın bakanlığı kurulmadığı sürece aile içi şiddetin, cinayetlerin, sığınmaevlerinin hep gündeme geleceğini söyledi. Kadının siyasette düşük oranda temsil edildiğini ifade eden Kaplan, 17 kadın belediye başkanından 14'ünün kendi partilerinden olduğuna işaret etti. Kaplan, ''Erkek siyaset, bıyıklı siyaset... Bıyıklı siyasetin davranışı da, mantığı da bıyıklı olur'' dedi. Kaplan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın-erkek eşitliği yoktur dediğini belirtmesi üzerine Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, burada fiziksel bir durumdan söz edildiğini söyledi. Kaplan, ''James Bond filmlerini izleyenler, kadınların neler yaptığını görüyor'' diye konuştu. Bütün partilere, ''kadın kotasını yükseltelim'' çağrısında bulunan Kaplan'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, ''Siz, partide erkek kolları oldunuz herhalde'' diye espri yaptı. Kaplan da yakında erkek haklarını savunacakları karşılığını verdi. CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, çocukların, polis panzerleri önünde durmasının hiçbir mazereti olamayacağını ifade ederek, bu çocukların eve gönderilmesi gerektiğini söyledi. Baratalı, kan davası, berdel, çocuk gelinler, ağalık gibi konuları, BDP'lilerin komisyonda gündeme getirmediğini vurguladı. Kaplan, silahların sonsuza kadar susması konusunda gösterdikleri gayret kadar CHP'nin de gayret göstermesi gerektiğini savunarak, o zaman taş atan çocuklar sorununun da kalmayacağını ifade etti. BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Kürtler ile Türklerin uzun süredir birlikte yaşadığını, birbirinden etkilendiğini belirterek, ''Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir tek kelime için 'Kürtçe'den alınmıştır' diye bir ibare yok, en fazla Farsça olduğu söyleniyor'' eleştirisinde bulundu. Özçelik, taş atan çocukların, köyleri yakılan, boşaltılan, güvencesiz olarak göç ettirilen ailelerin çocukları olduğunu, bu sürecin en ağır faturasını çocukların ödediğini söyledi. Özçelik, ''Bu çocuklar durup dururken panzere taş atmıyor, üzerine yüründüğü, gaz, su atıldığı, hatta öldürüldüğü için tek savunma aracı taşla saldırıyorlar. Bunu da meşrulaştırmak için söylemiyorum'' diye konuştu. Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Özçelik'e, ''Siyasi mitingde çocukların ne işi var'', AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan da ''Taksim'deki eylemi nasıl açıklıyorsunuz'' diye tepki gösterdi.