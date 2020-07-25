Komisyonda 13 saatlik sosyal medya atışması: Muhalefet, "İran gibi kapanalım mı?" dedi, AKP, "Twitter’ın avukatı mısınız?" diye yanıt verdi

Sosyal medya ağlarını yöneten şirketlere yaptırımlar getiren yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda 13 saatlik kesintisiz tartışmayla kabul edildi. Komisyonda muhalefet partisi CHP milletvekilleriyle, teklifin sahini iktidar partisi AKP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Bu yasa teklifiyle beraber bizi Çin mi, Kuzey Kore mi, Rusya mı ya da İran mı yapmak istiyorsunuz?" derken; AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Ey CHP! Ey İYİ Parti! Ey HDP!" diye seslendiği muhalefete, "Siz Twitter’ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz?" diye yanıt verdi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Meclis’teki 13 saatlik maratondan çarpıcı diyaloglar şöyle:

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Neredeyse devletlerin üstünde güce sahip olan muazzam bir sosyal ağlar dünyası inşa oldu. Ve bu ağlara sahip olanlar hukuk tanımak istemiyorlar. Bu işleri yaparken çok zor bir dengedeyiz. Adaletle alakalı bizim bir terazimiz var ya, terazimiz de bugün çok hassas, kuyumcu terazisiyle yapmamız gerekiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan: Bu yasa teklifiyle beraber bizi Çin mi, Kuzey Kore mi, Rusya mı ya da İran mı yapmak istiyorsunuz, hangi lige taşımak istiyorsunuz? Çoluk çocuğumuzun globalleşmiş olan dünyayla entegrasyonunu, yok olmasını göze aldınız, bu teklifi dayatıyorsunuz.

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Ey CHP! Ben şaşırıyorum size ya! “Twitter, Türkiye Cumhuriyeti’ne temsilcilik, muhataplık açsın” dememize nasıl karşı çıkarsınız? Ey İYİ Parti! Ey HDP! Ya arkadaş, siz Twitter’ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz?