Komisyon 'Yükseköğretim Düzenleme Kurulu' maddesinde anlaştı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, ''Yükseköğretim Düzenleme Kurulu'' maddesinde mutabakat sağladı. Kurul, yeni üniversitelerin kurulması ile yükseköğretime ilişkin düzenlemeler konusunda görüş bildirecek. Akademik özgürlük, akademik ve kurumsal özerklik ilkelerini esas alarak; yükseköğretim ihtiyaçları konusunda planlama yapacak. 15 üyeden oluşacak kurulun 6 üyesini TBMM seçecek.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplanan komisyon, Yükseköğretim Düzenleme Kurulu'nun görev ve yetkileriyle ilgili maddede mutabakat sağladı.

Kabul edilen maddeye göre, Yükseköğretim Düzenleme Kurulu, bilimsel ve akademik özgürlük, akademik ve kurumsal özerklik, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ilkelerini esas alarak; ülkenin yükseköğretim ihtiyaçları konusunda planlama yapacak, görüş bildirecek. Yükseköğretim kurumları arasında eşgüdümü sağlayacak; yükseköğretim kurumlarıyla toplumun çeşitli kesimleri arasında işbirliğini teşvik edecek ve niteliği artırıcı önlemler alacak.Mutabakat sağlanan “Yükseköğretim Düzenleme Kurulu” maddesi şöyle:

Madde- (1) Yükseköğretim Düzenleme Kurulu, bilimsel ve akademik özgürlük, akademik ve kurumsal özerklik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alarak; ülkenin yükseköğretim ihtiyaçları konusunda planlama yapar ve görüş bildirir; yükseköğretim kurumları arasında eşgüdümü sağlar; yükseköğretim kurumlarıyla toplumun çeşitli kesimleri arasında işbirliğini teşvik eder ve niteliği artırıcı önlemler alır; üniversite, fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kuruluşları ile programların açılması ve kapatılmasına ilişkin ölçütleri üniversitelerin görüşlerini alarak belirler ve yükseköğretimde değerlendirme ile görevli kurumun raporları çerçevesinde kararlar alır; yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ve akademik unvanların denkliğini tanır; yeni üniversitelerin kurulması ile yükseköğretime ilişkin düzenlemeler konusunda görüş bildirir; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadroları ve öğrenci kontenjanları ile ilgili temel ölçütleri belirler; yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini değerlendirir, gerekli tedbirleri alır.

(2) Kurul, yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini, yukarıdaki fıkradaki görevlerini yerine getirmek üzere planlar, düzenler ve denetler.

(3) Kurul, on beş üyeden oluşur. Kurulun dokuz üyesi, yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları tarafından seçilir. Öğretim elemanları tarafından yapılacak seçimlerde her öğretim elemanı bir adaya oy verir. Kurulun altı üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye tamsayısının beşte üçü ile seçilir.

(4) Kurulun teşkilatı, görevleri, yetkileri, çalışma esasları ve üyelerinin seçimine ilişkin diğer hususlar kanunla düzenlenir.