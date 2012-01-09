-Komisyon tutuklularla ilgili teklifi benimsedi TBMM (A.A) - 09.01.2012 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, tutuklu ve hükümlülerin, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmeleri ve ziyaretçileriyle yapacakları görüşmelere ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ''tali komisyon'' sıfatıyla benimsedi. Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, 2005'te TCK'da köklü değişiklikler yapıldığını, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin esasların ilgili kanunla belirlendiğini söyledi. Ancak bazı konularda boşluklar olduğunun belirlenmesi ve uygulamada tespit edilen eksiklikler nedeniyle bu teklifin hazırlandığını ifade eden Kubat, teklifte, hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşmenin, suç örgütünün faaliyetlerine yön verdiğine yönelik olarak belirlenmesi halinde, görüşmeye sınırlama getirilmesinin hüküm altına alındığını söyledi. Tutuklu ve hükümlülere, birinci derece yakınlarının ağır hastalık geçirmesi durumunda, hastasını ziyaret etme imkanı getirildiğini anlatan Kubat, ''Bunlar insani ve vicdani meselelerdir. Herhangi bir kişi için değil, herkes için uygulanmak üzere getirilmiştir'' dedi. Görüşmelerin ardından komisyon, teklifi benimsedi. Teklife göre, hükümlülerin, ziyaretçileri aracılığıyla bir suç örgütünün faaliyetlerine yön verdiğinin belirlenmesi halinde bu görüşmelere 6 aya kadar sınırlama getirilebilecek. Tutuklu ve hükümlülere, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmeleri için yol süresi dışında 1'er gün izin verilebilecek. Yakını vefat eden hükümlüye, yol süresi dışında 2 güne kadar izin imkanı sağlanabilecek.