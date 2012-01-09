T24 LogoT24 Logo
Politika

Komisyon tutuklularla ilgili teklifi benimsedi TBMM (A.A)

09 Ocak 2012 21:42

-Komisyon tutuklularla ilgili teklifi benimsedi TBMM (A.A) - 09.01.2012 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, tutuklu ve hükümlülerin, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmeleri ve ziyaretçileriyle yapacakları görüşmelere ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ''tali komisyon'' sıfatıyla benimsedi. Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, 2005'te TCK'da köklü değişiklikler yapıldığını, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin esasların ilgili kanunla belirlendiğini söyledi.  Ancak bazı konularda boşluklar olduğunun belirlenmesi ve uygulamada tespit edilen eksiklikler nedeniyle bu teklifin hazırlandığını ifade eden Kubat, teklifte, hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşmenin, suç örgütünün faaliyetlerine yön verdiğine yönelik olarak belirlenmesi halinde, görüşmeye sınırlama getirilmesinin hüküm altına alındığını söyledi. Tutuklu ve hükümlülere, birinci derece yakınlarının ağır hastalık geçirmesi durumunda, hastasını ziyaret etme imkanı getirildiğini anlatan Kubat, ''Bunlar insani ve vicdani meselelerdir. Herhangi bir kişi için değil, herkes için uygulanmak üzere getirilmiştir'' dedi. Görüşmelerin ardından komisyon, teklifi benimsedi. Teklife göre, hükümlülerin, ziyaretçileri aracılığıyla bir suç örgütünün faaliyetlerine yön verdiğinin belirlenmesi halinde bu görüşmelere 6 aya kadar sınırlama getirilebilecek.  Tutuklu ve hükümlülere, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmeleri için yol süresi dışında 1'er gün izin verilebilecek. Yakını vefat eden hükümlüye, yol süresi dışında 2 güne kadar izin imkanı sağlanabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24