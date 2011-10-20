T24 LogoT24 Logo
Politika

Komisyon, ''Terör'' kurbanlarının sayısını istedi   TBMM (A.A)

20 Ekim 2011 18:13

-Komisyon, ''Terör'' kurbanlarının sayısını istedi   TBMM (A.A) - 20.10.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki alt komisyon, 1984'ten bugüne kadar terör sebebiyle yaşamını yitiren asker, polis, sivil vatandaş ve terör örgütü mensuplarının toplam sayısının bildirilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazdı. Alınan bilgiye göre, ''Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesi'' alt komisyonu, AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı başkanlığında bugün ilk toplantısını yaptı. Komisyon, çalışma gündemini belirledi ve çalışmalar sırasında neler yapılacağı konusunu ele aldı. Toplantıda, 1984'ten bugüne kadar terör sebebiyle yaşamını yitiren asker, polis, sivil vatandaş ve terör örgütü mensuplarının, meslekleri de belirtilerek, toplam sayısının bildirilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazma kararı aldı. Gazeteci-yazarlar Kemal Burkay, Orhan Miroğlu ve Ümit Fırat alt komisyona davet edilerek, bilgilerine başvurulacak. Komisyon, terör olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunacak ve Türkiye'nin her yerindeki terör mağduru ailelerle görüşecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24