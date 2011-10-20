-Komisyon, ''Terör'' kurbanlarının sayısını istedi TBMM (A.A) - 20.10.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki alt komisyon, 1984'ten bugüne kadar terör sebebiyle yaşamını yitiren asker, polis, sivil vatandaş ve terör örgütü mensuplarının toplam sayısının bildirilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazdı. Alınan bilgiye göre, ''Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesi'' alt komisyonu, AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı başkanlığında bugün ilk toplantısını yaptı. Komisyon, çalışma gündemini belirledi ve çalışmalar sırasında neler yapılacağı konusunu ele aldı. Toplantıda, 1984'ten bugüne kadar terör sebebiyle yaşamını yitiren asker, polis, sivil vatandaş ve terör örgütü mensuplarının, meslekleri de belirtilerek, toplam sayısının bildirilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazma kararı aldı. Gazeteci-yazarlar Kemal Burkay, Orhan Miroğlu ve Ümit Fırat alt komisyona davet edilerek, bilgilerine başvurulacak. Komisyon, terör olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunacak ve Türkiye'nin her yerindeki terör mağduru ailelerle görüşecek.