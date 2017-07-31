"Komisyon, savcılığa 'FETÖ'yü anlatan flaş diski veren Tuncay Özkan'ı değil, AKP'li Şahin Tin'i dinledi"

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 2007’de TSK'ya incelenmesi için verdiği FETÖ'cü yapılanmayı gösteren flaş belleği teslim eden İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın komisyona hiç davet edilmediğini söyledi. Komisyonun ilk dinlediği kişinin AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin olduğunu söyleyen CHP’li Emre, “Halbuki, Tuncay Özkan gibi biri dururken AKP’li vekil Şahin Tin’i çağırıp dinlemeleri ironik bir durum. Şahin Tin komisyona ne söyleyebilirdi; bir şey söylemedi” dedi.

CHP’li Emre ve Özkan arasında geçen konuşma

CHP’li Emre, T24’e yeni bilgiler ve belgeler ışığında 15 Temmuz Darbe Komisyonu Raporunu değerlendirdi. CHP’nin bu olan biteni siyaseten her gün dile getirip üstüne gideceğini kaydeden Emre, “Darbe komisyonunun sağlıklı biçimde araştırma yapması AKP’li üyeler tarafından engellendi” dedi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun bir toplantısında ‘Askeriye’deki FETÖ yapılanması konusunda neler yapıldığını’ soran Tuncay Özkan’a yetkililer tarafından “kontrol altında’ minvalinde edilgen yapıda bir açıklama geldiğine ilişkin bir bilgiyi de paylaşan Zeynel Emre, “2004’de önlemler alınsa, Tuncay Özkan’ın 2007’de verdiği şeyler derinlemesine analiz edilse, belki hiç bugünleri yaşamayacağız. Hatta çıktıktan sonra da 17-25’den daha sonra da Tuncay’ın verdiği listeler üzerinde bir çalışma olsa, yine belki bugünleri yaşamayacağız” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Tuncay Özkan komisyona hiç davet edilmedi”

AKP’li Hüseyin Kocabıyık, ‘Tuncay Özkan niye bunları komisyona anlatmadı, komisyonda bunları söylemedi gibi’ açıklamalar yapmış. Hatta bizim arkadaşlarımızdan bazıları da ‘Tuncay Özkan komisyona geldi mi” diye sordu. Oysa Tuncay Özkan komisyona hiç davet edilmedi.

“Bizim söylediğimiz değil, kafalarına göre insan çağırdılar”

“Zaten bizim söylediğimiz değil, kafalarına göre insanları çağırdılar. Mesela İlk dinlenen AKP’li milletvekili Şahin Tin’di. Halbuki sizde Tuncay Özkan gibi biri dururken Şahin Tin’i çağırıp dinlemeleri ironik bir durum. Şahin Tin komisyona ne söyleyebilirdi; bir şey söylemedi.

“Tuncay Özkan, komisyonda, “Bu askeriyedeki Fethullahçı yapılanma çok ciddi boyutta” demiş

Tuncay Özkan’la konuştuk enteresan bir şey söyledi. Kendisi Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi, komisyonda, şöyle bir şey istemiş, “Bu askeriyedeki Fethullahçı yapılanma çok ciddi boyutta, bununla ilgili ne gibi bir çalışma yapılıyor’ demiş. Oradan gelen cevapta da ‘kontrol altında’ minvalinde edilgen yapıda bir açıklama gelmiş. Bunu daha sonra da Meclis’te yaptığı konuşmada bunu dile getirmiş. Bu listeyi verdikten sonra içeri girmiş içeri girdikten sonra da 17-25 dahil olmak üzere hepsinde içeride. 2014’te çıkıyor. Tuncay Özkan’ın 2007’de verdiği bilgiler birazcık azıcık araştırılsa, üstüne düşülse belki bugünleri yaşamayacağız.

“Çok ciddi imaller zinciri var”

2004’de önlemler alınsa, Tuncay Özkan’ın 2007’de verdiği şeyler derinlemesine analiz edilse, belki hiç bugünleri yaşamayacağız. Hatta çıktıktan sonra da 17-25’den daha sonra da Tuncay’ın verdiği listeler üzerinde bir çalışma olsa, yine belki bugünleri yaşamayacağız. Baktığınızda üst üste çok ciddi biçimde ihmaller zinciri var var bu konuda, önemsememe var. Tuncay Özkan, bundan sonra savcılık kendisine geçmişe dönük bir soruşturmayı derinleştirip kendisine başvurduğunda tekrardan o listeleri temin edip veriyor.

“Darbe Komisyonunun sağlıklı araştırma yapması AKP’li üyeler tarafından engellendi”

CHP, bunu siyaseten her gün dile getirip üstüne gideceğiz. Her günde bir şeylere çıkıyor zaten. Aylarca çalıştık sizler de izlediniz. Ama hiç kimse gelip Diyanet İşleri Başkanının darbe günü MİT Müsteşarıyla olduğunu söylemedi. Bunun gibi onlarca ayrıntı var. Bu şeyler derinlemesine bir analizle ortaya çıkacaktı ama bunu da engellediler. Öncekilerin gelmesi iyi oldu çok faydalandık ancak asıl güncel gelip ona göre çerçeveyi çizebilmeliydik. Biz önemli konumdaki insanları dinleyebilseydik ona göre ikinci üçüncü listeler hazırlanıp çerçeve çizilebilirdi. Darbe komisyonunun sağlıklı biçimde araştırma yapması AKP’li üyeler tarafından engellendi.”