Komisyon, Rabia Naz'ın şüpheli ölümü hakkında bir keşif daha yapmaya hazırlanıyor

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek yeni rapor bekleniyor. CHP, raporun komisyona sunulmasının ardından Eynesil’e giderek inceleme yapmak için talepte bulunmaya hazırlanıyor.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına 26 Şubat’ta son vermeye hazırlanırken muhalefet ise savcılık soruşturması tamamlanana kadar komisyonun faaliyetlerini sürdürmesini istiyor. Rabia Naz Vatan’ın kıyafetlerindeki lastik izine benzeyen izlerin ortaya çıkmasının ardından yeni bir Adli Tıp Kurumu Raporu’nun hazırlandığı öğrenildi. Savcılık soruşturmasının ise tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ve dava açılmasının kendileri adına olumlu bir gelişme olacağını ifade eden CHP Eskişehir Milletvekilli Jale Nur Süllü, “Açılacak herhangi bir davada mahkemenin yapacağı araştırma çok önemli olacaktır” dedi. Süllü, “Çok karışık bir vakayı inceledik. Yedi defa ifade veren kişiler bile var. İfadeler her seferinde de farklı. Yapılması gereken şey mutlaka bir dava açılmasıdır. Bu davada verilecek ifadeler seyri değiştirir” dedi.

"Bir keşif daha şart"

“Daha önce ilçeye gittiklerinde ifadeleri okuyamamış, yüzeysel şekilde inceleyip dönmüştük” diyen Süllü, “Sadece ön tarafa baktık ama yan taraftan da düşmüş olabileceğini biliyoruz. Komisyon toplantısında bunları dile getirip bir kez daha inceleme yapmak için bölgeye gitmeyi talep edeceğiz” diye konuştu.

"Otopsi fotoğrafları kayıp"

Rabia Naz’ın otopsi videosuna göre işlem anında fotoğraf çekildiğini ancak soruşturma dosyasında bulunmadığını belirten Süllü, bu fotoğrafların kritik önemde olduğunu dile getirdi. Süllü, “Bize, ‘Fotoğraf yok’ diyemezler çünkü videoda fotoğraf çekildiği görülüyor. Şubat ayına geldiğimizde yeterli veriye ulaşamazsak komisyonun çalışmalarını sürdürmesini talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.