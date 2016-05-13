T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Komisyon kavgasında kan döküldü; ev sahibi emlakçının burnunu kopardı!

Ev sahibi Ç.S.'nin falçata darbesiyle emlakçı M.Y.'nin burnu koptu, olay yerinde bulunan burun hastanede yerine dikildi

13 Mayıs 2016 08:10

Samsun'da evini satışa çıkaran bir kişi, falçatayla saldırdığı emlakçıyı hastanelik etti. Sırtından, göğsünden ve burnundan yaralanan emlakçının falçata darbesiyle kopan burnu, olay yerinden alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yerine dikildi. 

DHA’nın haberine göre olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.S.(31) evini satılığa çıkardı ve emlakçı M.Y.'den (35) yardım istedi. M.Y., söz konusu evi satmak için müşteri buldu.

İddiaya göre, Ç.S., emlakçıyı aradan çıkardı ve müşteri ile direkt kendisi bağlantı kurup evi satarak emlakçıya komisyon vermedi. Emlakçı olayı öğrenince konuşmak için buluştuğu ev sahibi Ç.S. ile aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, emlakçıya falçata ile saldırdı. Burnu kesilen, göğsünden ve sırtından yaralanan emlakçı M.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER

emlakçıev sahibikomisyonsamsunburnu koptukopan uzuv verine dikilir mikopan organ yerine dikilir mi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24