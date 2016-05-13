Komisyon kavgasında kan döküldü; ev sahibi emlakçının burnunu kopardı!

Samsun'da evini satışa çıkaran bir kişi, falçatayla saldırdığı emlakçıyı hastanelik etti. Sırtından, göğsünden ve burnundan yaralanan emlakçının falçata darbesiyle kopan burnu, olay yerinden alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yerine dikildi.

DHA’nın haberine göre olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.S.(31) evini satılığa çıkardı ve emlakçı M.Y.'den (35) yardım istedi. M.Y., söz konusu evi satmak için müşteri buldu.

İddiaya göre, Ç.S., emlakçıyı aradan çıkardı ve müşteri ile direkt kendisi bağlantı kurup evi satarak emlakçıya komisyon vermedi. Emlakçı olayı öğrenince konuşmak için buluştuğu ev sahibi Ç.S. ile aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, emlakçıya falçata ile saldırdı. Burnu kesilen, göğsünden ve sırtından yaralanan emlakçı M.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.