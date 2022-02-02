Komisyon Güzel için toplandı, Kerestecioğlu savunma yaptı: Gizli tanık hukuki değildir, kaldırılmalıdır; bu ilk değil ama tarihin tekerrürünü izliyoruz

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’un 20 Ocak’ta oluşturduğu Hazırlık Komisyonu’nda AKP’li Ramazan Can, Abdullah Güler ve Zeynep Gülyılmaz, HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP’li Rafet Zeybek yer aldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, basın mensuplarının komisyon başlamadan önce görüntü ve fotoğraf almasına izin verilirken, komisyonda Kerestecioğlu’nun savunma yaptı. Kerestecioğlu, “Bu bir siyasi yargılamadır ve bu sadece Semra Güzel’le ilgili değil bir süreç. Leyla Zana’dan beri yaşananlar bugüne kadar farklı değil" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren savunma ardından komisyondan çıkan Kerestecioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kerestecioğlu, şöyle konuştu:

“Bu ilk değil”

“Bu bir siyasi yargılamadır ve bu sadece Semra Güzel’le ilgili değil bir süreç. Leyla Zana’dan beri yaşananlar bugüne kadar farklı değil. Gizli tanık hukuki değildir kaldırılmalıdır.

"Çözüm sürecinde yaşanan bir olayın koca devlet görevlileri gazeteciler oradayken Semra Güzel’in sadece sevdiği bir insanın yanına ulaşarak bugün bunların yaşanması suç ise herkes için suç olmalı. Bu ilk değil ama tarihin tekerrürünü izliyoruz."

Rapor, cuma günü tamamlanacak

Ardından komisyon kapalı şekilde devam etti. Sona eren komisyon yarın (3 Şubat 2020, Çarşamba) saat 14.00’de bir kez daha toplanacak.

Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanacak raporun Cuma gününe kadar tamamlanacağı bilgisine ulaşıldı. Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor daha sonra Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon’da görüşülecek.