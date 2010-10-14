-KOMİSYON ENSEST VE MOBBINGİ İNCELEYECEK TBMM (A.A) - 14.10.2010 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, işyerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve ensest sorununu inceleyecek. Komisyon Başkanı Güldal Akşit, toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Komisyonlarının, tabuları yıkan bir komisyon haline dönüştüğünü belirten Akşit, mobbing ve ensest konularını ele almaları gerektiğini söyledi. Yapılan oylamayla, bu iki konu hakkında altkomisyon kurulması kararlaştırıldı. Akşit, ensest sorununu araştırmak üzere oluşturulan 5 kişilik altkomisyonun 4'ünün de kadın üyeden oluştuğunu, kadın kadına bir komisyon olduğunu belirtmesi üzerine, komisyonun tek erkek üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu kendisinin de Bursalı olduğunu söyledi. Koyuncu, sözlerinin yanlış anlaşılabileceği gerekçesiyle daha sonra söz alarak, Bursalıların nezaket ve zarafetini dile getirmek istediğini kaydetti. Komisyona 4 yazılı başvuru yapıldığını ifade eden Akşit, dilekçeler hakkında üyeleri bilgilendirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından bir personelin kadın olması nedeniyle görevde yükseltilmediği; Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesinden bir öğrenci, başında şapkayla derse girdiği gerekçesiyle yoklamalarda yok sayıldığı, bu nedenle öğretim görevlisinin hakaretine uğradığı; Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan kadının, yangın söndürme faaliyetlerinde koruyucu kıyafet verilmediği için komisyona başvurdu. Eşinden boşanmak isteyen bir kadın da komisyondan hukuki yardım talebinde bulundu. -''GÖRÜNTÜYÜ KURTARIYORUZ''- CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, komisyon toplantısında kendisine söz verilmediği için tepki gösterdi. Ersin, komisyonun kadın üyelerinin toplantıya geç geldiğini, daha sonra erkekler yokmuş gibi davrandığını savundu. Toplantıda, sadece kadınların konuşulduğunu, ancak Türkiye'de erkeklerin de bulunduğunu ifade eden Ersin, ''Biz erkek üyeler sadece görüntüyü kurtarıyoruz. Söz vermiyorsunuz bize. Bize de eşit davranın. Sabahtan beri kadınlar konuşuyor. Kadın toplantılarına gidilmiş, erkek toplantıları yok mu? Tek yönlü bakarsak, komisyon özelliğini kaybeder'' şeklinde eleştiriler yöneltti. Komisyon Başkanı Akşit'in hem kadın hem erkeklerden oluşan karma bir komisyon oldukları yönündeki sözlerine Ersin, ''Karmayız ama erkekler ikinci planda'' karşılığını verdi. AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu da anayasa değişikliğiyle kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığına işaret ederek, hukuken de kadınların pozitif ayrımcılık hakkına sahip olduğunu kaydetti. Akşit, komisyonun sunuşunu yapmak istediğini, ancak toplantıyı açamadığını ifade ederek, ''Ben kime ağlayacağım. Başkanlığın sunuşları bitmeden kimseye söz vermeyeceğim'' dedi. Ersin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir yönetmelik yayımladığını, sigortalı kadınlara, doğum nedeniyle en fazla iki çocuk için hizmet borçlanması imkanın getirildiğini anımsattı. Ersin, ancak bunun Bağ-Kur'lu kadınlar için uygulanmadığını dile getirerek, kadınlar arasında da bir ayrımcılık yapıldığını kaydetti. Ersin, ''Başbakan ailelere 3 çocuk öneriyor, bu yönetmelikte neden 2 çocuk baz alınıyor?'' diye konuştu.