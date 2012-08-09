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Politika

Komisyon, din, vicdan ve inanç maddesinde uzlaşamadı

CHP, din, vicdan ve inanç özgürlüğü hakkına ‘kamu düzeni, genel sağlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması’ amaçlarına aykırı olmamak koşulunu önerdi.

09 Ağustos 2012 00:19

 

Hülya Karabağlı

ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, “Din, vicdan ve inanç özgürlüğü” maddesinde  uzlaşma sağlayamadı.

AKP ve MHP, CHP’nin, “Bir dine inanma, dini inancını değiştirme ve herhangi bir dine inanmama hürriyetini de içerir” ifadesinin madde metnine eklenmesine karşı çıktı. CHP, din, vicdan ve inanç özgürlüğü hakkına ‘kamu düzeni, genel sağlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması’ amaçlarına aykırı olmamak koşulunu önerdi.  MHP, “ ibadet ve dini törenler  kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amaçlarıyla sınırlanabilir”  dedi.  Ders saatinde topluca namaz  kılanabileceği ya da  yol ortasında ayin yapılabileceği örnekleri verildi. Toplantıda, devletin  mezheplere ve başka dinlere karşı  tarafsız  olması gerektiğine dikkat çekilerek laiklik  tartışıldı. 

 

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anayasa komisyonudinvicdan ve inanç maddesi

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