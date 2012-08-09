Komisyon, din, vicdan ve inanç maddesinde uzlaşamadı

Hülya Karabağlı

ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, “Din, vicdan ve inanç özgürlüğü” maddesinde uzlaşma sağlayamadı.

AKP ve MHP, CHP’nin, “Bir dine inanma, dini inancını değiştirme ve herhangi bir dine inanmama hürriyetini de içerir” ifadesinin madde metnine eklenmesine karşı çıktı. CHP, din, vicdan ve inanç özgürlüğü hakkına ‘kamu düzeni, genel sağlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması’ amaçlarına aykırı olmamak koşulunu önerdi. MHP, “ ibadet ve dini törenler kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amaçlarıyla sınırlanabilir” dedi. Ders saatinde topluca namaz kılanabileceği ya da yol ortasında ayin yapılabileceği örnekleri verildi. Toplantıda, devletin mezheplere ve başka dinlere karşı tarafsız olması gerektiğine dikkat çekilerek laiklik tartışıldı.