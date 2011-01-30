-KOMİSYON ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR TBMM (A.A) - 29.01.2011 - TBMM Adalet Komisyonu, CHP'li üyelerin istifasının ardından çalışmalarına devam ediyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, CHP'li üyelerin istifasını açıklamalarının ardından, ''Karara hürmet ediyorum. TBMM'nin çalışmaları açısından umarım hayırlı olur'' değerlendirmesinde bulundu. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, söz alarak, Komisyonun çalışma yöntemini eleştirdi ve ''Bir milletvekili arkadaşımız hayati risk taşıyorsa, bunun vicdani sorumluluğunu hepimiz taşıyoruz. Günler sanki çuvala girmiş gibi dayatmayla çalışmayı eleştiriyoruz, kınıyoruz. Gerekirse günlerce konuşuruz ama kabul edilen bu son önerge, demokratik ülkelerin parlamentolarında olmaz'' görüşünü ifade etti. Dibek, Anayasa'nın 95. ve İçtüzük'ün 21. maddesinin açık olduğunu kaydederek, ''Hükümet dayatma içinde. Temsili demokrasi AKP döneminde ortadan kalkmaktadır. Muhalefetin olmadığı yerde bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Ayrılıyorum görevimden, hepinize başarılar diliyorum'' diye konuştu. İyimaya, ''Güzel hukukumuz oldu, pazartesiye kadar kararınızdan döneceğinizi sanıyorum. Vicdani muhasebemi yapıyorum, adalet ilkesi çerçevesinde hareket ettiğimi düşünüyorum'' görüşünü dile getirdi. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de Anayasa'nın ve İçtüzük'ün ihlal edildiğini ileri sürerek, konuşma ve önerge hakkının sınırlandırılmasının kabul edilemez olduğunu, milletvekili yeminine sadık bir çalışma gerçekleştirme imkanı kalmadığı için istifa ettiğini söyledi. CHP'li milletvekilleri konuşmalarını bitirdikten sonra salondan ayrıldı. İyimaya, CHP'lileri ellerini sıkarak uğurladı. -MHP'LİLERİN TEPKİSİ- CHP'li milletvekillerinin Komisyondan ayrılmasının ardından söz alan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, ''CHP'li üyeler çalışma koşullarının uygun olması durumunda devam ederlerdi. Fikirler çatışmasa da değişen bir şey olmuyor. AKP'nin dediği dedik, astığı astık olur. Bunun neticesinde milletvekilleri bu görevden ayrıldılar'' dedi. MHP Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul da ''Şartları bu kadar zorlarsanız Parlamento tarihinde olmayan bir şeyin olmasına neden olursunuz. Büyük çoğunluğu olumlu, verimli çalışan bir komisyonun son çalışmalarında hoş bir durum yaşanmadı. Uygun olmayan şartlarda herkesi çalışmaya zorlamanız karşısında da CHP'nin eline böyle bir koz geçti. Biz de bundan sonra gidelim istirahatimizi yapalım. İstifa etmiyoruz ama siz bundan sonra nasıl biliyorsanız öyle yapın'' diyerek Komisyondan ayrıldı. Ancak Ertuğrul daha sonra Komisyona geri döndü. -''KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ''- Daha sona Komisyon çalışmasına ara verildi. Bu sırada Komisyon Başkanlık Divanı bir değerlendirme yaparak, çalışmalarına devam etme kararı aldı. Komisyon Başkanı İyimaya, CHP'li milletvekillerinin istifasına üzüldüğünü belirterek, yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığını kaydetti. İyimaya, Anayasa'nın 95. ve TBMM İçtüzüğü'nün 21, 22 ve 27. maddeleri doğrultusunda, Komisyonun gündemine aldığı işi sonuçlandırmasına karar verildiğini belirterek, ''Kaldığımız yerden devam edeceğiz'' dedi. İyimaya, CHP'nin daha önce verdiği önergelerin işleme konulacağını bildirdi. Bu sırada CHP'li Ünlütepe, yeniden Komisyona gelerek, kurumsal olarak istifa ettiklerini belirten dilekçeyi İyimaya'nın imzalamasını istedi. Ünlütepe'nin Komisyona getirdiği ve CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi imzalı yazıda, ''İstifalar nedeniyle yeni üyelikler bildirilinceye kadar Komisyonun çalışmasına ara vermesinin zorunlu olduğu'' görüşü yer aldı. -''ENGELLEME AMAÇLI SİYASİ ŞOVDUR''- Öte yandan, Komisyonda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, ''CHP grubunun iradesiyle Adalet Komisyonundan ayrılmaları, komisyon çalışmalarını engelleme amaçlı siyasi bir şovdur, tribünlere oynamadır'' dedi. Bozdağ, Komisyon çalışmasıyla ilgili Anayasa ve İçtüzük'te herhangi bir engelleyici hükmün bulunmadığını belirtti. Bozdağ, İçtüzük'e göre, komisyonların, üye tam sayısının üçte biriyle toplanıp, toplantı kararlarını salt çoğunlukla aldığını hatırlatarak, ''Gruplarla toplanıp gruplarla karar vermez, üyelerle toplanıp üyelerle karar verir'' diye konuştu.