Komisyon, Akyürek’i dinleyemiyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın yasadışı olarak dinlendiği iddiasını araştırmak üzere kurulan TBMM Telekulak Komisyonu'nda bir türlü dinlenemedi.

Akyürek'in bilgi vereceği toplantı, iki haftadır erteleniyor. Komisyon, Akyürek'i dinleyeceği dünkü toplantısını da iptal etti.

Toplantının önümüzdeki hafta yapılabileceğini kaydeden Komisyon Başkanı AKP’li Hakkı Köylü, "Toplantının ertelenmesinin Akyürek'le ilgisi yok. Toplantıyı yapacaktık ancak benim cenazem var. Bu sabah (dün sabah) Kastamonu Esnaf Odaları Birliği Başkanı sevdiğimiz bir ağabeyimizin ölüm haberini aldım. Komisyonun her toplantısına başkanlık etmeye gayret ettiğim için Akyürek'le yapacağımız toplantıyı erteledim" dedi.

Köylü, geçen hafta da Enerji Bakanı Hilmi Güler hakkındaki gensoru oylaması nedeniyle Akyürek'le yapılması planlanan toplantının gerçekleştirilemediğini söyledi.



‘Akyürek biliyordu’



Bu arada, Türkiye’deki Protestan Kiliseleri Birliği temsilcileri ile Malatya Zirve Yayınevi’ne 18 Nisan’da düzenlenen kanlı baskına ilişkin davanın avukatları, dün TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi CHP’li Ahmet Ersin’i ziyaret etti.

Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’ten şikâyetçi olan avukatlar, şu görüşü ortaya koydular: “Akyürek, katliamdan sonra yayınevi katil zanlılarının istihbarat ile dinleme ve izlemeyle yakalandığını duyurdu. Oysa zanlılar suçüstü yakalanmıştı. Ancak Akyürek’in sözleri göstermektedir ki bir izleme söz konusudur. İzlemeye ve olacaklar bilinmesine rağmen katliam engellenmemiştir.”