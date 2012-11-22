Komisyon AKP’nin ‘Başkanlık sistemi’ önerisinde anlaşamazsa ne olacak?
Komisyon'daki partiler bugün AKP’nin sisteme ilişkini açıklamaları dinlendi
22 Kasım 2012 00:25
Hülya Karabağlı
ANKARA
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, AKP’nin ‘başkanlık sistemi’ önerisinde anlaşılamadığı takdirde ne olacağını tartışıyor.
Bugünkü toplantıda, AKP’nin sisteme ilişkini açıklamaları dinlendi. Prof. Yavuz atar ve AKP’nin komisyon üyesi Ahmet İyimaya, Başkanlık Sistemini anlattı. CHP, MHP ve BDP, AKP kanadına ‘başkanlık sistemi’ önerisinde anlaşma sağlanamadığı takdirde komisyonun yola nasıl devam edeceğini sordu. AKP’liler, bugünkü toplantıda net bir yanıt vermedi. AKP’lilerin kendi aralarında bu konuya tartışıp karara bağlayacakları belirtiliyor. AKP, CHP, MHP ve BDP ‘yürütme’ maddesine ilişkin en son biçimlendirilmiş önerilerini gelecek hafta pazartesi günü komisyona sunacak. Başkanlık Sistemini öneren AKP, nasıl olacağı konusunda ayrıntılı bir öneri komisyona sunmadı. CHP, MHP parlamenter sistemden yana.