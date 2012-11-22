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Politika

Komisyon AKP’nin ‘Başkanlık sistemi’ önerisinde anlaşamazsa ne olacak?

Komisyon'daki partiler bugün AKP’nin sisteme ilişkini açıklamaları dinlendi

22 Kasım 2012 00:25

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, AKP’nin ‘başkanlık sistemi’ önerisinde anlaşılamadığı takdirde ne olacağını  tartışıyor. 

Bugünkü toplantıda, AKP’nin sisteme ilişkini açıklamaları dinlendi. Prof. Yavuz atar  ve AKP’nin  komisyon üyesi  Ahmet İyimaya, Başkanlık Sistemini  anlattı.  CHP, MHP ve  BDP, AKP kanadına ‘başkanlık sistemi’  önerisinde anlaşma sağlanamadığı takdirde  komisyonun yola nasıl devam edeceğini sordu.  AKP’liler, bugünkü  toplantıda net bir yanıt vermedi.  AKP’lilerin kendi aralarında  bu konuya tartışıp karara bağlayacakları belirtiliyor. AKP, CHP, MHP ve BDP  ‘yürütme’ maddesine ilişkin  en son biçimlendirilmiş  önerilerini  gelecek  hafta  pazartesi günü  komisyona sunacak.  Başkanlık Sistemini öneren  AKP,  nasıl olacağı konusunda  ayrıntılı  bir öneri komisyona sunmadı.  CHP, MHP  parlamenter sistemden yana. 

 

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