Komiserlikten rektör adaylığına

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir dönem Emniyet Genel Müdürlüğü'nde komiser rütbesi ile çalışan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın, yeni kurulan Yedi Aralık Üniversitesi'ne 2'nci sıradan rektör adayı oldu. Adıyamanlı olan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın, "Polis Akademisi'nin üniversite olması yönündeki çalışmalarda aktif rol aldım. Üç yıldır da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde dekanım" dedi. (Sabah)

