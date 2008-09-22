Komiserlik sorularını 'Falcon34' sızdırmış

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, komiserlik sınavı sorularının çalındığı iddialarıyla ilgili, "Soruların sınav sonrasında söz konusu internet sitesinden yayınlandığı tespit edilmiştir" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, komiser yardımcılığı kursu sınavının, protokol gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 16 bölge merkezinde, 14 Eylül 2008'de 10.00-12.00 arasında gerçekleştirildiği belirtildi.
Sınavda yöneltilen 100 sorudan 3'ünün cevabının, 14 Eylül Pazar günü "Falcon34" rumuzlu kullanıcı tarafından saat 08.56'da "www.hukuksitesi.info" sitesinden arandığı iddiasının basın kuruluşlarınca haber yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu iddia ile ilgili yapılan incelemede, cevabı aranan 3 sorunun sınav bitiş saati olan 12.00'den sonra http://www.hukuki.net/forum sitesine saat 14.56'da yazıldığı, bu siteden site yöneticisi tarafından otomatik olarak www.hukuksitesi.info
sitesine yönlendirildiği, yönlendirilen sitenin saat ayarına bakıldığında da zaman ayarlarının Türkiye saati ile 6 saatlik bir farkla 08.56
olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca, bahse konu www.hukuksitesi.info internet adresindeki siteye, site yöneticisi dışında herhangi bir kimsenin ekleme yapması mümkün değildir. Bu siteye http://www.hukuki.net/forum sitesinden yazılan yazılar yönlendirilmiştir.
Bu nedenle, haberler gerçeği yansıtmamakta olup, soruların sınav sonrasında söz konusu internet sitesinden yayınlandığı tespit edilmiştir."