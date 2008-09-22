T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Komiserlik sorularını 'Falcon34' sızdırmış

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, komiserlik sınavı sorularının çalındığı iddialarıyla ilgili, "soruların sınav sonrasında

22 Eylül 2008 03:00

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, komiserlik sınavı sorularının çalındığı iddialarıyla ilgili, "Soruların sınav sonrasında söz konusu internet sitesinden yayınlandığı tespit edilmiştir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, komiser yardımcılığı kursu sınavının, protokol gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 16 bölge merkezinde, 14 Eylül 2008'de 10.00-12.00 arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Sınavda yöneltilen 100 sorudan 3'ünün cevabının, 14 Eylül Pazar günü "Falcon34" rumuzlu kullanıcı tarafından saat 08.56'da "www.hukuksitesi.info" sitesinden arandığı iddiasının basın kuruluşlarınca haber yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddia ile ilgili yapılan incelemede, cevabı aranan 3 sorunun sınav bitiş saati olan 12.00'den sonra http://www.hukuki.net/forum sitesine saat 14.56'da yazıldığı, bu siteden site yöneticisi tarafından otomatik olarak www.hukuksitesi.info sitesine yönlendirildiği, yönlendirilen sitenin saat ayarına bakıldığında da zaman ayarlarının Türkiye saati ile 6 saatlik bir farkla 08.56
olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca, bahse konu www.hukuksitesi.info internet adresindeki siteye, site yöneticisi dışında herhangi bir kimsenin ekleme yapması mümkün değildir. Bu siteye http://www.hukuki.net/forum sitesinden yazılan yazılar yönlendirilmiştir.
Bu nedenle, haberler gerçeği yansıtmamakta olup, soruların sınav sonrasında söz konusu internet sitesinden yayınlandığı tespit edilmiştir."

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24