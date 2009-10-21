Komiserin katili polis çıktı

İstanbul Şişli Bomonti Kazım Orbay Caddesi üzerinde 24 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen kanlı soygunda Çağdaş Factoring’e ait 1 Milyon TL değerinde döviz ve nakit gasp edilirken şirkette koruma görevlisi olarak çalışan emekli başkomiser Dursun Körkoca, gaspçılardan birinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

İstanbul Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği dedektifleri araçtaki şoför Tolga Yıldız ile muhasebe müdürünün ifadesine başvurdu. Olayla ilgisinin olmadığını söyleyen şoför Tolga Yıldız’ın üç gün sonra ortadan kaybolması polisin dikkatini çekti. Vatan gazetesinin haberine göre, Yıldız’ın sevgilisi Saadet Kalaycıoğlu’nun yardımıyla il dışına çıktığını ve Eskişehir’de saklandığını belirleyen polis buraya bir operasyon düzenledi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürülerek bir kez daha ifadesine başvurulan Yıldız, bu kez kanlı soygunu gerçekleştiren şüphelilere şirketle ilgili bilgi verdiğini itiraf etti. Şoför Yıldız, şebekeye nasıl yardım ettiğini ayrıntıları ile polise anlattı.

Polis, Şişli ve Kağıthane’de 16 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kanlı soygunu organize eden 55 yaşındaki Havva Deprem, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil İbrahim Cap, motorsikleti kullanan Serdar Cihan’ın da aralarında bulunduğu ikisi kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Komiser eşi

Gasp olayını organize ettiği ileri sürülen Havva Deprem’in evinde yapılan aramada ise çamaşır makinasının içerisinde, özel olarak hazırlanmış bir bölmede 455 bin TL, 89 bin Euro, 5 bin 500 dolar ele geçirildi. Sorgulanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Soygunu organize ettiği iddiasıyla bir oğluyla birlikte gözaltına alınan Havva Deprem’in eşinin de başkomiser olduğu öğrenildi. Deprem’in eşinin, 2001’de kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Soygunda yaşamını yitiren emekli başkomiser Dursun Körkoca ile Havva Deprem’in eşinin dönem arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

Tetikçi polis

Şüphelilerden Havva Deprem ile Faruk Demir’in gasp olayını birlikte organize ettikleri, Dursun Körkoca’nın ölümüne neden olan kurşunların ise Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Halil İbrahim Cap’ın silahından çıktığı tespit edildi.

İfadelere göre şirkette şoför olarak çalışan Tolga Yıldız, Havva Deprem, oğlu Tuncay Deprem, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Halil İbrahim Cap, soygun planı yaptı. Hazırlanan plan gereği olayda motosiklet kullanmasını bilen kişiler kullanmayı düşünen şebeke bu nedenle Serdar Cihan’ı da plana dahil etti.

Şüpheliler, olaydan 3 gün önce ve olaydan birkaç saat önce güzergah üzerinde keşif yaptı. Tolga Yıldız, bir banka şubesinden şirkete ait yüklü miktarda parayı çektikten sonra parayla çıkış yaptıkları dakikalarda şebeke üyelerine telefonla mesaj gönderdi. Yıldız’ın mesajı doğrultusunda bir otomobil ve bir motosikletle yola çıkan şebeke üyeleri Bomonti’de gasp olayını gerçekleştirdi.