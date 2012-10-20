Komisere 5 polisten dayak

İzmir'in Konak ilçesinde görev yapan bir komiserin, aynı yerde görev yapan 5 polis tarafından dövüldüğü iddia edildi. Söz konusu meydana gelen olay üzerine polis ve komiselerin görev yerleri değiştirilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı konu alan olayın, bu hafta başında meydana geldiği ve iddiaya göre karakolda görevli komiser, aynı bölgedeki bir karakolun önünden, ekip arabasıyla alınmasını istedi. Kendisini almaya gelen olmaması üzerine, telefonla karakoldaki polisleri arayıp, küfretti. İddiaya göre buna kızan polisler de karakola gelen komiseri dövdü.

Güvenlik kamerasının kaydettiği öne sürülen dayak olayının sonrasında, komiser, polisler hakkında şikayetçi oldu. Memur suçlarına bakan savcı, komiser ile 5 polisin ifadelerini aldı. Polislerin ifadelerinde, komiserin kendilerine sürekli aşağılayıcı sözler söylediğini ileri sürdükleri öğrenildi. Emniyet yetkilileri de soruşturma başlatıp, komiseri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne, polisleri ise farklı karakollara gönderdi.