T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komiser yardımcısından polis memuruna özel maçta evlilik teklifi

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, Polis Haftası dolayısıyla emniyet ve basın mensupları arasında yapılan dostluk maçı sonrası komiser yardımcısı Eren Kaya, polis memuru Canan Koçak'a sahada evlilik teklifinde bulundu

09 Nisan 2018 19:47

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'de, Polis Haftası dolayısıyla emniyet ve basın mensupları arasında yapılan dostluk maçı sonrası komiser yardımcısı Eren Kaya, polis memuru Canan Koçak\'a sahada evlilik teklifinde bulundu. 
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Çaykur Didi Stadyumu’nda, emniyet ve basın mensupları arasında dostluk maçı yapıldı. Karşılaşma sonrası çevik kuvvet ekipleri, ellerinde taşıdıkları \'Bu canın cananı olup benimle evlenir misin?\' yazılı pankartla sahaya çıktı. Komiser yardımcısı Eren Kaya, tribünde görevli polis memuru Canan Koçak\'a seslenerek, sahaya davet etti. Komiser yardımcısı, sahaya inen polis memuru kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Eren Kaya, teklifi kabul eden Canan Koçak\'ın parmağına yüzük takıp, teşekkür etti. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ise çifti kutlayarak, ömür boyu mutluluk diledi.   
Komiser Yardımcısı Kaya, Canan Koçak ile 1 yıldır beraber olduklarını belirterek, sürpriz teklif yapmaya karar verdiğini söyledi. Kaya, \"Dün oynanan Rizepsor- Eskişehirspor maçında bu teklifi yapmak istedim; ama olmadı. Polis Haftası dolayısıyla bu maçta teklif yaptım\" dedi.
Maça görevli polis olarak çağırıldığını anlatan Canan Koçak ise \"\'Maç görevi var\' diye çağırdılar. Burada görevli tek kadın polis bendim. Kendi kendime söyleniyordum, \'Niye bana burada bana görev verdiler?\' diye. Böyle bir sürpriz beklemiyordum\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammet KAÇAR Aytekin KALENDERRİZE DHARİZE Polis HaftasıEren KayaCanan KoçakHaftasıDidi StadyumundaKarşılaşmaKomiserEren KayateklifiRize Emniyet Müdürü Altuğ VerdiYardımcısı Kaya Canan KoçakKayaRizepsor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24