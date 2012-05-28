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Yaşam

Komiser yardımcısı polis merkezinde tecavüzden tutuklandı

Taksim Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı N.K., gözaltına alınan Rus uyruklu P.A.'ya, karakolun tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

28 Mayıs 2012 07:09

Taksim Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı N.K., bir gece kulubünde gözaltına alınan Rus uyruklu P.A.'ya, karakolun tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.


Vatan gazetesinin manşetten verdiği habere göre, Beyoğlu'nda bir gece kulübünde gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülen 26 yaşındaki P.A., komiser yardımcısı N.K. ile odasında bir süre sohbet etti. İddiaya göre, Komiser elle tacize başlayınca P.A. bir fırsatını bulup tuvalete kaçtı. Peşinden giden N.K. tuvalette P.A.'ya tecavüz etti. Odaya döndüklerinde ikinci kez zorla ilişki kurdu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 11 Mart 2012 gecesi Taksim'de bir kulüpte kontrol yapan polisler "Özlem Apaydın" sahte kimliğini taşıyan Rusya uyruklu P.A.'yı gözaltına aldı. İki yıldır Türkiye'de bulunduğunu söyleyen P.A., pasaportunu kaybettiği için 500 lira verere sahte kimlik aldığını söyledii. Gece karakolda tutulan P.A., sabah ziyaretine gelen arkadaşına başından geçenleri anlattı. Arkadaşının karakol tuvaletinde ve komiser yardımcısının odasında iki kez tecavüze uğradığını öğrenen ziyaretçi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 
 Karakoldaki kamera görüntülerinin incelenmesinde, şüpheli N.K'nin şikâyetçi ile birlikte kadınlar tuvaletine girdiği, bir müddet sonra buradan çıkarak birlikte odaya girdikleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanan N.K. için 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

 

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