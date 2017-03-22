Komiser yardımcısı görevi başında intihar etti!

Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, görevi başındaki Komiser Yardımcısı Musa Derinyar, mescitte beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Musa Derinyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, karakolda silah sesini duyan mesai arkadaşları komiser yardımcısı Derinyar'ı ağır yaralı olarak kanlar içinde yerde buldu. Karakola çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derinyar, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata altına alındı.

İntihar ederek yaşamını yitiren komiser yardımcısı Musa Derinyar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.