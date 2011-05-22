-KOMİSER PİLOT GÜÇLÜ TOPRAĞA VERİLDİ KONYA (A.A) - 22.05.2011 - Beykoz açıklarında önceki gün denize düşen polis helikopterinde hayatını kaybeden Komiser pilot Murat Güçlü'nün (30) cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. İstanbul'daki Paşabahçe Devlet Hastanesi morgundan dün ailesi ve yakınları tarafından alınan Murat Güçlü'nün cenazesi, Konya'daki evine getirildi. Güçlü'nün annesi Yurdagül Güçlü, ''Oğlum sarıl bana'' diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Babası Hüseyin Güçlü ayakta durmakta zorlanırken, şehit komiserin kardeşleri baygınlık geçirdi. Şehit komiserin 29 Mayıs'ta evleneceği nişanlısı öğretmen Rumeysa Tekelioğlu, şehidin tabutu cenaze aracına konulurken, ''Ben ne yapayım, divane oldum... Beni de alın yanına. O, bensiz bir yere gitmez. Beni de en kısa zamanda yanına al'' diye ağıt yaktı. Şehidin 27 yıllık polis memuru olan babası Hüseyin Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Vatanımız, milletimiz sağolsun. Temmuz'da başkomiser olacaktı, rütbe alacaktı. Cenab-ı Allah ona en iyi rütbeyi verdi'' dedi. Oğlunun her uçuş öncesi kendisini aradığını söyleyen Baba Güçlü, ''Cuma günü yine beni aramış. Telefonu duymadım. Sonra ben aradım ama telefona cevap vermedi'' diye konuştu. Okunan duaların ardından Güçlü'nün cenazesi, Mürşit Pınar Cami'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, şehit polisin ailesi ve yakınları, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Orhan Turfan, Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal ile çok sayıda meslektaşı katıldı. Şehidin annesi Yurdagül Güçlü, elini öpen Bakan Davutoğlu'ndan oğlunun isminin bir okula verilmesini isteyerek, ''Tayyibime söyleyin gelsin. Tayyibim gelsin, beni teselli etsin'' dedi. Şehidin nişanlısı Rumeysa Tekelioğlu da Bakan Davutoğlu'na aynı talebi yineleyerek, nişanlısının adının verileceği okulda öğretmen olarak çalışmak istediğini söyledi. Güçlü'nün cenazesi, namazın ardından Musalla Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde toprağa verildi. Törenin ardından şehidin annesi Yurdagül Güçlü'nün yanına gelen Bakan Davutoğlu, ''Şehitliğe oğlunun ismini verdik. Bundan sonra burası Murat Güçlü Şehitliği olarak anılacak, oğlunun ismi yaşatılacak'' dedi.