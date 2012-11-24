Uşak'ta hırsız zanlısı 2 kişiyi yakalamak için mahalleye giren polis ekipleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polisin silahında çıkan kurşunla bir kişinin yaralanması üzerine komiser linç edilmek istendi.

Saldırıya uğrayan komiser ile yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen olay, polis ile iki hırsız zanlısı arasındaki kovalamacayla başladı.

Polis, kullandıkları aracı bırakarak kaçan iki zanlıyı bir mahallede sıkıştırdı.

Bu sırada çevre sakinleri ilen polis ekipleri arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre polislerden birinin silahından çıkan kurşun Kenan Kapısız isimli bir kişinin başına isabet etti.

Bunun üzerine mahalle sakinleri, bir komiseri linç etmek istedi.

Başından kurşunla yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırıya uğrayan komiser de hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından Kenan Kapısız'ın akrabaları Uşak Devlet Hastanesi önüne toplandı.

Kalabalık grup burada da polise taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı.

Polis ekipleri, toplanan kalabalığı, biber gazı ile uzaklaştırdı.