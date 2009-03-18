'Komilik komikliğimi güçlendirdi'

Cem Yılmaz, 20 yıl önce okul yıllarında parasızlık nedeniyle Çınar Otel’de komilik yaptığını söyledi.



Komilik yaparken insan ilişkilerine dair çok şey öğrendiğini belirten Yılmaz Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlı bir iş, çok enteresan, çok şey öğrendim, samimi söylüyo-rum. Genç yaşlarda böyle bir işte çalışmak genel kültür olarak değil ama insan ilişkileri açısından da bana büyük bir fayda sağladı. İnsanla, iletişimle ilgili çok şey öğrendim. Çok çeşitli insanlarla rastlaştım” diye konuştu.

