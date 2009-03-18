T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Komilik komikliğimi güçlendirdi'

Cem Yılmaz, 20 yıl önce okul yıllarında parasızlık nedeniyle Çınar Otel’de komilik yaptığını söyledi.

18 Mart 2009 02:00

Cem Yılmaz, 20 yıl önce okul yıllarında parasızlık nedeniyle Çınar Otel’de komilik yaptığını söyledi.

Komilik yaparken insan ilişkilerine dair çok şey öğrendiğini belirten Yılmaz Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Çok heyecanlı bir iş, çok enteresan, çok şey öğrendim, samimi söylüyo-rum. Genç yaşlarda böyle bir işte çalışmak genel kültür olarak değil ama insan ilişkileri açısından da bana büyük bir fayda sağladı. İnsanla, iletişimle ilgili çok şey öğrendim. Çok çeşitli insanlarla rastlaştım” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24