T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Komili ve Kırlangıç Yağ, resmen Hollandalı Bunge Gıda'nın

Anadolu Endüstri Holding'in ana hissedarı Yazıcılar Holding tarafından KAP'a açıklama yapıldı

22 Şubat 2017 03:38

Anadolu Endüstri Holding'in (AEH), Ana Gıda şirketinde sahip olduğu yüzde 55.25 hissesinin 55.62 milyon lira bedelle Hollanda merkezli Koninklijke Bunge B.V.'ye satış işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Ana Gıda'nın yüzde 55'i Hollandalılara satıldı Komili ve Kırlangıç gibi markaları bünyesinde bulunduran Anadolu Endüstri Holding'in ana hissedarı Yazıcılar Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemin ardından AEH'in Ana Gıda'da herhangi bir hissesi kalmadı.

 

ETİKETLER

komilikırlangıçanadolu gruphollanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24