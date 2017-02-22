Komili ve Kırlangıç Yağ, resmen Hollandalı Bunge Gıda'nın

Anadolu Endüstri Holding'in (AEH), Ana Gıda şirketinde sahip olduğu yüzde 55.25 hissesinin 55.62 milyon lira bedelle Hollanda merkezli Koninklijke Bunge B.V.'ye satış işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Ana Gıda'nın yüzde 55'i Hollandalılara satıldı Komili ve Kırlangıç gibi markaları bünyesinde bulunduran Anadolu Endüstri Holding'in ana hissedarı Yazıcılar Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemin ardından AEH'in Ana Gıda'da herhangi bir hissesi kalmadı.