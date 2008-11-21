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Komik sansür olayı

Orhan Gencevay MTV Türkiye’de, oynadığı bir filmdeki tecavüz sahnesine getirilen komik sansür olayını anlattı.

21 Kasım 2008 02:00

Orhan Gencevay MTV Türkiye’de, oynadığı bir filmdeki tecavüz sahnesine getirilen komik sansür olayını anlattı.

“Sevgili Yıldız Kenter ile 1983’te 'Zulüm’ adlı filimde oynamıştık. Yıldız Hanım filmde annemi oynuyordu. Düşmanlarım anneme tecavüz ediyordu. Tecavüz sahneleri ‘Denetleme Kurulu’nun sansürüne takılıp filmden çıkartıldı. Gereçe şuydu; ‘Yıldız Kenter devlet sanatçısıdır. Bir devlet sanatçısına tecavüz edilmez'. Şimdi gülebiliyoruz bunlara ama buna benzer çok kötü şeyler de yaşayıp geldik. Anlatmakla bitiremeyiz."

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