Komedyen Trevor Noah, "kalıcı sorunlarla sonuçlanan ihmal" nedeniyle tedavi gördüğü hastaneye dava açtı

Komedyen ve talk show programı sunucusu Trevor Noah, New York’taki bir hastaneye “ihmal” gerekçesiyle dava açtı. Noah, hastanenin ihmalinin kendisinde “kalıcı, ağır yaralara” neden olduğunu ifade etti.

CNN’de yer alan habere göre, Trevor Noah, New York’ta bulunan bir hastane ve Dr. Riley J. Williams’a hastalığını doğru teşhis etmemeleri, onu doğru bir uzmana yönlendirmemeleri ve teşhis ve operasyonu ihmalle gerçekleştirmeleri gerekçesiyle dava açtı.

Noah’ın yaralanması ve geçirdiği operasyon şikayette belirtilmedi.

Şikayet belgesinde yer alana göre, Noah söz konusu hastaneden 25 Ağustos 2020-17 Aralık 2020 arasında tedavi gördü. Bu tedavi sırasında bir de operasyon geçirdiği belirtildi.

Belgeye göre Noah, bu süreç boyunca ağır ve ağrılı kişisel yaralanmalar, sinir şoku, duygusal stres, büyük fiziksel acı yaşadı.

Noah’ın uzun bir süre yataktan kalkamadığı, işini sürdüremediği belirtildi. Noah’nın bazı sorunlarının kalıcı hale geldiği de vurgulandı.