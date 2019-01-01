Komedyen Sefa Doğanay: Tek rakibimi kendim olarak görüyorum

Komedyen Sefa Doğanay, "Cem Yılmaz ve Ata Demirer ile aynı kategoride lanse edilmek, kıyaslanmak çok büyük bir şereftir. Benim ustam kabul edebileceğim tarzda insanlar. Yaşları benden büyük olduğu ve ben onları usta olarak kabul ettiğim için kendime baktığım zaman yeni nesilde tek rakibimi kendim olarak görüyorum" dedi.

İstediği halde İbrahim Tatlıses’in taklidini yapamadığını ifade eden Sefa Doğanay, "İbrahim Tatlıses bu ülkeye gelip gelebilecek çok başka adamlardan biri. Başka bir elektriği, başka bir aurası ve çok başka bir sesi var. Tabi ki bu değerlendirmeyi yapacak seviyede değilim. Sadece bir hayranı ve evladı olarak söylüyorum. Onun taklidini yapabilmek için içimde çok büyük bir istek vardı ama bir türlü yapamadım” diye konuştu.

"Üç farklı sahne formatım var"

CNN TÜRK'te Buket Aydın’ın sunduğu 40 programına konuk olan ünlü komedyen Sefa Doğanay, "Komedyenler birbirleriyle hep kıyaslanır. Seni diğerlerinden ayıran özellik nedir?" sorusuna yanıt olarak şunları söyledi:

"Benim yaptığım işin içerisinde sadece taklit yok. Şarkı var, zaten stand-up ağırlıkta. Üç farklı sahne formatım var. Bir tanesi 2-2 buçuk saat süren stand-up'lı biletli turneler. Bir diğer formatım kurumsal firmalar için yapmış olduğum sadece onların markasına, çalışanlarına, seyircilerine özel kapalı gösteri. Bir diğeri de 8 yıl önce ilk yola çıktığım Sefa Doğanay Gazinosu.

"Cem Yılmaz ve Ata Demirer..."

Geçenlerde Ata Demirer'i konuk ettiğinizi gördüm. Ve Ata Demirer'in benim o ilk çıktığım zamanlarda benzetilmem vs. attığı tweetlere yalan yok kırılmıştım. Daha sonra 40'ta bana ağabeylik ettiğini açıkladı. Böyle düşünüyorsa sağ olsun. Bir de şöyle bir durum var. Benim Cem Yılmaz ve Ata Demirer ile aynı kategoride gösterilmem çok zor bir iş. Aynı kategoride lanse edilmek, kıyaslanmak çok büyük bir şereftir. Hepsi benim ustam kabul edebileceğim tarzda insanlar. Ama ben Sefa Doğanay Gazinosu'nu 8 yıldır yapıyorum. Ata Demirer de 3 yıldır yapıyor. Ben ustam olarak ya da bir büyüğüm olarak ondan esinlenebilirim, örnek alabilirim ve bunu göğsümü gere gere söylerim. Küçükler bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorken, büyükler acaba niye bunu söylemekte biraz imtina ediyor?

"Tek rakibimi kendim olarak görüyorum"

Hepsinin yaşı benden büyük olduğu ve ben onları usta olarak kabul ettiğim için kendime baktığım zaman yeni nesilde tek rakibimi kendim olarak görüyorum."

Sefa Doğanay: Onu bir türlü taklit edemedim, içimde ukde kaldı

Doğanay, türkücü İbrahim Tatlıses'in taklidini yapamadığını ve içinde ukde kaldığını açıkladı. Doğanay, "Taklit edilemeyecek kusursuzlukta bir yeteneği var. Diğer sanatçılar beni yanlış anlamasın. Hepsinin çok kusursuz ve çok güzel sesleri var ama İbrahim Tatlıses'in sesinin tonunda ve tınısında başka bir şey var. Ve benden o ses çıkmıyor" dedi.

Sefa Doğanay, "Yapmayı isteyip yapamadığınız, içinizde ukde kalan bir taklit var mı?" sorusuna "İbrahim Tatlıses" yanıtını verdi. Tatlıses'in taklit edilemeyecek kusursuzlukta bir yeteneği olduğuna vurgu yapan Doğanay, şöyle konuştu:

"İbrahim Tatlıses bu ülkeye gelip gelebilecek çok başka adamlardan biri. Başka bir elektriği, başka bir aurası ve çok başka bir sesi var. Tabi ki bu değerlendirmeyi yapacak seviyede değilim. Sadece bir hayranı ve evladı olarak söylüyorum. Onun taklidini yapabilmek için içimde çok büyük bir istek vardı ama bir türlü yapamadım. Çünkü gerçekten taklit edilemeyecek kusursuzlukta bir yeteneği var. Diğer sanatçılar beni yanlış anlamasın. Hepsinin çok kusursuz ve çok güzel sesleri var ama İbrahim Tatlıses’in sesinin tonunda ve tınısında başka bir şey var ve benden o ses çıkmıyor. Çok isteyip de taklidini yapamadığım kişilerden tanesi.

Zamanında taklidini yapmayı kafama taktığım birçok isim oldu. Onlardan biri de Mabel Matiz’di. Çok uğraşıyor ama yapamıyordum sonra yapmayı başardım. Boğazında hep bir balgam varmış gibi şarkı söylüyor. Sanki balgamı atsa Mustafa Keser’e dönüşecekmiş gibi.



Mesela Soner Sarıkabadayı da çok zor bir sese sahip. Beni sevemedin ya. Şu belimi bir saramadın ya. O belini nasıl sarsın? Sabit durmuyorsun ki. Onların sesini bir şekilde çıkartabilmeyi başardım ama İbrahim Tatlıses olmadı. Kendisine sağlıklar diliyorum. Çok büyük hayranı olduğumu söyleyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum."