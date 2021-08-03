Komedyen Kathy Griffin: Hiç sigara içmediğim halde akciğer kanserine yakalandım

Komedyen Kathy Criffin, erken teşhis edilen akciğer kanseri nedeniyle ameliyata gireceğini açıkladı. Griffin, “Hayatımda hiç sigara içmediğim halde akciğer kanserine yakalandım” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, komedyen Griffin Instagram ve Twitter hesaplarından akciğer kanserinin erken teşhis edildiğini ve sol ciğerinde olduğunu açıkladı. Griffin, ameliyatta sol akciğerinin bir kısmının alınaağını söyledi.

Griffin “Evet hayatımda hiç sigara içmediğim halde akciğer kanserine yakalandım” dedi.

Griffin, 2017 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump’ı temsil eden kesilmiş bir kafa tutarak çektirdiği bir fotoğraf nedeniyle tepki çekmişti.