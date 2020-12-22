Komedyen John Mulaney, bağımlılık tedavisi görmek için rehabilitasyon merkezine yattı

Komedyen John Mulaney, bağımlılık mücadelesinde profesyonel destek almak için rehabilitasyon merkezine yattı.

People'ın aktardığına göre eski 'Saturday Night Live' yazarının bağımlığı tekrar nüksetti.

Daha önce içki içmeye 13 yaşında başladığını ve daha sonra sıklıkla uyuşturucu kullandığını anlatan Mulaney, bağımlılıkları konusunda açık davranmış, sahnede de benzer konulara değinmişti.

Mulaney, 2019 yılında Esquire'a verdiği mülakatta, "Dikkat çekmek için içerdim. Çok sosyal bir çocuktum ancak 12 yaşında aniden böyle olmamaya başladım. Nasıl davranacağımı bilmezdim. Sonra içmeye başladım ve tekrar komiktim" demişti.