Komedyen James Corden, sekiz yıldır sunduğu The Late Late Show'dan ayrılmaya hazırlanıyor

İngiliz komedyen ve talkshow sunucusu James Corden, sekiz yılın ardından CBS kanalında yayınlanan The Late Late Show’dan gelecek yıl ayrılacağını duyurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, 2015 yılında ABD’de gece talk show programına başlayan Corden, ünlülerle arabada şarkı söylediği kesit Carpool Karaoke ile ses getirmişti.

Corden’in sözleşmesinin bu yıl ağustos ayında sona erdiği ancak bir sezon daha uzatmayı kabul ettiği belirtildi.

Corden, 2023 yılında sekiz yıldır sunduğu The Late Late Show’dan ayrılacağını açıkladı.

The New York Times’ın bir haberine göre, Corden’ın izlenme oranları son yıllarda düşüş gösterirken aynı durum benzer talk show sunucuları Jimmy Kimmel, Stephen Colbert gibi isimlerde de geçerli oldu. İzlenmelerin düşmesi, talk show programlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri doğurdu.