Bir stand-up gösterisinde Atatürk ve Mevlana’ya hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan komedyen Emre Günsal serbest bırakıldı. Jurnal Türkiye’de yer alan habere göre, Emre Günsal’ın sabah saatlerinde serbest bırakıldığını öğrenildi.

Twitter'da, gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan stand-up'çı Emre Günsal'ın serbest bırakılması için kampanya başlatılmıştı.

TIKLAYIN | Tutuklanan stand-up'çı Emre Günsal'ın serbest bırakılması için kampanya

TIKLAYIN | Stand-up'çı Emre Günsal tutuklandı