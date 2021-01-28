Komedyen Emre Günsal'a Atatürk ve Mevlana hakkındaki sözleri sebebiyle 3 yıl 5 ay hapis cezası

Komedyen Emre Günsal, bir gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlana hakkında söyledikleri sebebiyle 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararını Twitter hesabından duyuran Günsal, "20 dakika stand-up için 3 yıl 5 ay hapis cezası aldım bu da sahnede kaldığım her dakika için 62 güne denk geliyor" dedi.

Mahkeme, ayrıca hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Günsal 11 Nisan'da İstanbul'da tutuklanmış ardından da tutuksuz yargılanmasına devam edilmek üzere serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık soruşturma kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.