Komedyen Dave Chappelle'in Netflix'te yayınlanan yeni gösterisi transfobik olduğu gerekçesiyle tepki ekti

Komedyan Dave Chappelle’in Netflix’te yayımlanan yeni gösterisi, transfobik ifadeleri olduğu gerekçesiyle eşitlik gruplarının ve bazı Netflix çalışanlarının tepkisini çekti.

Vanity Fair’da yer alan habere göre, Dave Chappelle, Netflix’te yayımlanan yeni gösterisi The Closer’da trans toplulukla ilgili geçmişte yaptığı şakaları açıkladı ve yeki şakalar yaptı. Chappelle, translarla ilgili açıklamaları nedeniyle geçmişte tepki çeken yazar J.K. Rowling, rapçi DaBaby, oyuncu Kevin Hart gibi isimleri savundu.

Chappelle’in gösterisinin yayınlanmasından sonra Netflix’le çalışmış iki trans kadın, hayal kırıklıklarını dile getirdi. Netflix’te üst düzey yazılım mühendisi olarak çalışan Terra Field da Chappelle’in yorumlarının trans bireylere zarar verdiğini belirtti.

Ulusal Siyah Adalet Komisyonu yöneticisi David Johnson, Chappelle’in gösterisi üzerine “Netflix’in Dave Chappelle’in tembel ve düşmanca transfobi ile homofobisine platformda yer vermesi üzücü” dedi. Johnson, 2021’de ABD’de öldürülen trans insanları hatırlattı.