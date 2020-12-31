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Komedyen Chris Rock: Pandemi başladığından bu yana haftada yedi saat terapi aldım

31 Aralık 2020 09:10

Komedyen Chris Rock, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığından bu yana terapiye daha çok ihtiyaç duyduğunu söyledi. Rock, Mart ayından bu yana haftada yedi saat terapiye gittiğini söyledi. 

People'da yer alan habere göre, CBS Sunday Morning'e konuk olan komedyen Chris Rock, Gayle King'in sorularını yanıtladı. 55 yaşındaki komedyen, pandemi nedeniyle terapiye daha çok başvurduğunu, haftada yedi saat terapi aldığını söyledi.

Rock, sonbaharda sözel olmayan öğrenme bozukluğu yaşadığını duyurmuştu. Bu sendrom nedeniyle sosyalleşme durumlarında sözsüz tepkileri verirken zorlandığını söylemişti. 

 

 

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