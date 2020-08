Komedyen Carl Reiner hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Komedi dünyası, dün en kıdemli isimlerinden birini kaybetti. Yazar, aktör, yazar ve yapımcı Carl Reiner, hayatını kaybetti.

"The Dick Van Dyke Show" ve "The 2000 Year Old Man"deki performansları ile akılda kalan, 'Ocean's' filmlerinde Saul Bloom'a hayat veren ve 'Dead Man Don't Wear Plaid'i yöneten Reiner, 98 yaşındaydı.

Kaybını Twitter üzerinden duyuran Carl Reiner'ın oğlu Rob, "Dün akşam babam hayatını kaybetti. Bunu yazarken kalbim acıyor. O bana yol gösteren ışıktı" yazdı.

Komedyenin CNN'e açıklamalarda bulunan asistanı Judy Nagy, Reiner'ın Beverly Hills'teki evinde "doğal nedenlerden" öldüğünü ifade etti.

Reiner, kariyer boyunca 9 Emmy ve bir Grammy ödülü kazandı