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Dünya

Komedyen Bob Saget'in ölüm sebebinin kafa travması olduğu açıklandı

"Uyuşturucu veya alkol yoktu”

10 Şubat 2022 08:18

T24 Dış Haberler

Ailesinden yapılan açıklamada komedyen ve oyuncu Bob Saget’in ölüm sebebinin kaza sonucu kafasına aldığı travma olduğu belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, komedyen ve Bizim Ev dizisini yıldızı Bob Saget, 9 Ocak’da Florida’da otel odasında ölü bulunmuştu.

Saget’in ailesinden yapılan açıklamada “Yetkililer, Bob’ın kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Bob’ın kafasının arkasını yanlışlıkla bir yere vurduğu, bir şey olmadığını düşünüp uyuduğu sonucuna varıldı. Uyuşturucu veya alkol yoktu” ifadeleri yer aldı.

Saget, hayatını kaybettiği sırada stand-up turnesi için Florida’daydı.

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