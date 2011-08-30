Komedi filmleri kalbe iyi geliyor

T24 - Araştırmacılar bir komedi filmi yada televizyon programı izlemenin damar fonksiyonlarında olumlu bir etkisi olduğunu, korku ya da gerilim filmlerinin ise tam tersi etki yarattığını ortaya çıkardı.



Çalışma süresince gönüllü denekler bir gün başrolünde Cameron Diaz'ın oynadığı komedi filmi Ah Mary Vah Mary'i izlerken ikinci gün Er Ryan'ı Kurtarmak isimli savaş filmini izledi.



ABD'deki Maryland Tıp Fakültesi araştırmacılarından Dr. Michael Miller deneklerin korku filmi izlediğinde ise kan akışlarının yavaşladığını, bunun tansiyonu yükselttiğini ve bunun da kalple ilgili sorunlar yaratabileceğini söylüyor. Miller bu çalışmanın stresin kalbe ve tansiyona olan zararını kanıtladığını söylüyor. Komedi ve gerilim filmleri izleyen gönüllüler üzerinde 300 defadan fazla yapılan tansiyon ölçümlerinde, değerleri yüzde 30 ila 50 arasında farklılık gösterdi.

Miller; "Ne kadar kahkaha atarsanız kalp için o kadar iyi. Gülmenin kalpte egzersizin gösterdiğine benzer yararlar gösterdiğine dair işaretler bulduk" dedi.





