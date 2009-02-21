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Komedi Dükkanı kepenkleri indirdi

TRT ekranlarında seyirciyle buluşan Komedi Dükkanı yayınlanan “sezon finali” bölümüyle ekranlara veda etti.

21 Şubat 2009 02:00

TRT ekranlarında seyirciyle buluşan Komedi Dükkanı yayınlanan “sezon finali” bölümüyle ekranlara veda etti. Yine kahkaha dolu bir bölüm hazırlayan Tolga Çevik ve ekibi, programın ardından üzücü bir haberle “Dükkan” severleri üzdü.

Yönetmenin, “artık senin bir çok sevenin var. insanlar seni sevdi. Sen artık oldun. O nedenle bu iş burada biter. Yani konu burada kapanır” cümleriyle final yapa Komedi Dükkanı, buruk sahneler yaşatsa da Çevik’in açıklamalarıyla sevindirdi.

Öncelikle izleyenlere ve sevenlerine teşekkürlerini ileten Çevik, ardından şu sevindirici açıklamayı yaptı: “Beni hiç yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama biz hiçbir yere gitmiyoruz. Sadece ara veriyoruz. Çok yakında yine geleceğiz. Siz hiç kimseye inanmayın.”

Açıklamanın ardından tüm teknik ekibi sahneye çağıran Çevik, yoğun alkışlar altında “Dükkan”ın kepenklerini kapattı.

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