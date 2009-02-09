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'Komedi Dükkanı' kapanıyor

Tolga Çevik’in, askere gideceği için TRT’deki “Komedi Dükkanı” programına son verecek.

09 Şubat 2009 02:00

Doğaçlama esprileriyle sunduğu “Komedi Dükkanı” adlı programla dikkatleri üzerinde toplayan Tolga Çevik’in askerlik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; askerlik problemi nedeniyle zaman zaman karakola giderek, imza vermek zorunda kalan Çevik’in, askere gideceği için TRT’deki “Komedi Dükkanı” programına bu ay sonunda son vermek zorunda kalacağı öğrenildi. Tolga Çevik’in programının yapımcısı Sinan Çetin. “Komedi Dükkanı” programının yapım şirketi ile TRT arasında reytinge göre ücret anlaşması imzalanmıştı. Haftada bir gün izleyicilerin karşısına çıkan programın, bazı haftalarda yaptığı yüksek reyting nedeniyle yapımcı şirkete haftada 300 bin TL’ye varan para kazandırdığı öğrenildi. Program, yüksek reyting yapması ve genç izleyiciye de hitap etmesi nedeniyle TRT’de yöneticilerin de gözdesi olmuştu.

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