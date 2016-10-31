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Yaşam

Kombinin tıkanan bacası 2 kişinin ölümüne neden oldu

Olay yerine gelen çiftin çocukları Ufuk Eser, sinir krizi geçirdi.

31 Ekim 2016 22:16

Bursa'da kombinin tıkanan bacasından sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma (59) ile babası Mehmet Eser'e (59) uzun süre ulaşamayan Ufuk Eser, durumu polise bildirdi. 

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Ekipler, Fatma Eser'i yatak odasında, Mehmet Eser'i ise koridorda hareketsiz halde buldu. 

Sağlık ekipleri, çiftin mutfaktaki kombinin tıkanan bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiklerini belirledi.

Eser çiftinin cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  Öte yandan, olay yerine gelen çiftin çocukları Ufuk Eser, sinir krizi geçirdi.

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