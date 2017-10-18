Kombilerde arıza nedenleri ve giderme yolları

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Soğukların kendisini hissettirmesiyle birlikte kombilerin kesintisiz ve sağlıklı çalışması tekrar önemli konulardan birisi haline gelirken Termo Teknik kombilerde arıza nedenleri ve giderme yollarını anlattı.

Isıtma tesisatının en önemli öğesidir olan kombiler hem mekanik hem de elektrik/elektronik parçalara sahiptirler. Kombilerde kış aylarında meydana gelebilecek arızalar bir yandan yaşam kalitesini düşürürken, öte yandan sistemdeki başka parçaların da çalışmasını etkileyerek zaman içerisinde telafisi daha maliyetli ve zor sonuçlara neden olabilir. Kombi arızaları, bakımın zamanında yaptırılmaması, dış faktörler veya yoğun kullanıma bağlı olarak parça aşınmaları gibi nedenlerle olabileceği gibi, kurulum ve kullanıcı hatalarından da kaynaklanabilir.

Termo Teknik ürün uzmanları, sık karşılaşılan kombi arızalarını ve nedenlerini şöyle anlattı:

Kurulum Hataları

Kurulum hataları, tesisatın bir parçası olarak çalışan kombileri doğrudan etkiler. Bu tür hatalar genellikle tesisat kaçakları, yanlış plastik boru kaynağı, hatalı uygulama neticesinde boru çapının daralması, kaliteli radyatör vanalarının kullanılmaması gibi nedenlerle ortaya çıkar. Ancak sıva altı tesisatlarda eksikliklerinin tespiti güçtür. Bu nedenle kurulum hatalarından ortaya çıkan sirkülasyon ve dolayısıyla ısınma sorunun kaynağı genellikle kombiye mal edilir.

Tesisat Su Basıncı

Teknik olarak, kombiye tesisattan gelen suyun basıncı ortalama 1.5 bar olmalıdır. Bir su bardağı suyun bile tesisatınızdan dışarıya sızması, kombinizin yetersiz su basıncı arızası vermesine neden olabilir. Bu açıdan sistem su basıncı, kombinizin tesisat kaynaklı en önemli arıza nedenlerindendir.

Kullanıcı Hataları

Kullanıcı hataları genellikle kombi kullanım kılavuzunun eksik okunduğu durumlarda gerçekleşmekte ve çoğu zaman kombinizi bir defa resetleme ile düzelmektedir. Ancak bazı durumlarda kalıcı arızalara da neden olabilir. Kullanıcı hatalarını şöyle sıralanabilir:

Gaz Vanasının Kapalı iken Kombinin Çalıştırılması

En sık karşılaşılan kullanıcı hatalarından birisi gaz vanasının kapatılmasıdır. Bu durumunda kombi gerekli düzeltme yapılmadan tekrar devreye girmeyecektir. Bu tip durumlarda kullanma kılavuzlarından gerekli açıklamalar incelenerek veya yetkili servis çağrı merkezlerinden bilgi alınarak hareket etmek doğru olacaktır. Uzun süreli ayrılmalarda gaz vanasının kapatılması durumunda ise gaz vanasını mutlaka kombini çalıştırmadan önce açılmalıdır. Aksi halde kombi büyük olasılıkla arıza moduna geçecektir.

Kombinin Yaz/Kış Modunun Doğru Kullanılmıyor Olması

Tüketiciler tarafından çok sık yapılan bir kullanım hatasıdır. Kombi yaz modunda iken tesisatı ısıtmayacaktır.

Elektrik Kesintileri ve Voltaj Dalgalanmaları

Elektrik kesintilerinde kombinin aç/kapa düğmesinin açık durumda kalması da, elektrik tekrar devreye verildiğinde oluşabilecek voltaj dalgalanması nedeniyle kombinin arıza vermesine neden olabilir. Elektrik kesilmesi durumunda kombiyi kapalı konuma getirmek ve elektrik verildikten bir süre sonra tekrar açmak iyi bir önlemdir.

Donma

Kış aylarında en önemli sorunlardan bir tanesi don korumasının aktif kalmasının sağlanabilmesidir. Açık ortamlara monte edilen kombilerin iç ortamda montajı yapılan cihazlara göre donma riski çok yüksektir. Sistem don korumasının aktif olabilmesi için elektrik sigortasının ve gaz vanasının açık olması gerekir. Sistem, don korumasına ihtiyaç duyduğunda cihaz sistem sıcaklığını minimum dereceye getirene kadar yanma meydana getirecektir. Yeterli gaz veya elektrik olmaması durumunda yanma oluşmayacak ve cihaz donma riski taşıyacaktır.

Yoğuşmalı cihazlarda kombinin donma riskine ilave olarak yoğuşma giderinin ve gider ağzının donmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Yoğuşma gideri uygun çapta olmalı ve izolasyonu yapılmış olmalıdır. Yoğuşma suyunun önünde herhangi bir engel bulunması halinde yoğuşma suyu cihaz içerisinde birikecek ve yanmayı engellediğinde sistem don koruması gerçekleşmeyecektir. Hem kurulum hem de kullanım sırasında don meydana gelecek sıcaklıklarda bu durumun gözlenmesi önemlidir.

Hermetik Baca Sistemine Sahip Kombilerde Tozlanma

Hermetik bacaya sahip tüm kombiler, yanma için gerekli oksijeni dış ortamdan alır. Dolayısıyla kombi, dış ortamdan toz vb. küçük parçacıkları da içine çekebilir. Toz, zaman içerisinde fan kanatları üzerinde tutunarak sese ve/veya sıkışmaya bağlı bozulmaya; yanma devrelerinde verim kaybına neden olabilir.

Tesisat Suyunun Kirlenmesi

Tesisat içerisinde dolaşan suyun kirlenmesine bağlı olarak kombi dönüş filtrelerinde daralma ve bu daralmaya bağlı sirkülasyon zayıflaması sonucunda son radyatörlerde ısınma sorunu oluşabilir. Eğer kombiye uzak olan radyatörlerin tamamında veya bir kısmında ısınmama sorunu görünüyorsa, bu durum sirkülasyonun zayıflığına işaret eder. Tesisatın dönüş hattı üzerinde kombiye yakın bir noktada filtre kullanılması kombinin korunması için önemlidir. Bakım sırasında bu fitreler yetkili servisler tarafından kontrol edilerek temizlenir. (Fotoğraflı)