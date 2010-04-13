Komaya girdi anadilini unuttu

T24-



Daily Mail’in haberine göre, ülkenin güneyindeki Knin kasabasında trafik kazası geçiren ve adı gizli tutulan kız çocuğu koma halinde Split Hastanesi’ne kaldırıldı. 13 yaşındaki kız 24 saat sonra komadan çıktı. Ancak kızın ana dili olan Hırvatçayı konuşup anlayamazken, Almanca’yı tıpkı ana dili gibi konuştuğu görüldü.



Ailesi, kızlarının çok kısa bir süre önce Almanca öğrenmeye başladığını belirterek, çocuklarının Almanca bilgisinin birkaç cümleden öteye gitmediğini söyledi.



Splik KB Hastanesi Müdürü Djomir Marasoviç ise, meydana gelen olaya henüz bir açıklama bulamadıklarını bildirdi. Dr. Marasoviç, 24 saatlik bir komanın beynin dille ilgili bölümünde neler yarattığını anlamaya çalıştıklarını ve bu amaçla Almanya’dan bilim adamlarını davet ettiklerini belirtirken, kızlarıyla kendi dillerinde konuşamayan aile Almanca bir çevirmen tuttu.



Hastane psikiyatristi Dr. Mijo Milas da, yaşananlara şimdilik “mucize” demekten başka çareleri olmadığını belirterek, yine de mantıklı bir açıklama bulmaya çalıştıklarını söyledi.