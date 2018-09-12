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Komandoların nefes kesen eğitimi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi twitter hesabında, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde eğitim yapan komandoların görüntülerini  paylaştı

12 Eylül 2018 18:30

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi twitter hesabında, Isparta\'nın Eğirdir ilçesinde eğitim yapan komandoların görüntülerini  paylaştı. Komandoların nefes kesen eğitimi büyük beğeni topladı.

TSK resmi twitter hesabında, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda eğitim yapan komandoların görüntülereni paylaştı. \'Korku Nedir Bilmeyiz Biz Dağların Erleri\' başlığıyla paylaşılan görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Görüntelerde, çok maksatlı kule eğitimi gerçekleştiren komandoların \'kaplan\', \'örümcek\' ve \'helikopter\' adlı inişleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

-Komandoların eğitim görüntüleri

 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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