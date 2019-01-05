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Komandolardan mektup yazan ilkokul öğrencilerine teşekkür

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'tan mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan öğrencilere teşekkür etti

05 Ocak 2019 18:30

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ\'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak\'tan mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların öğrencilere  teşekkür ettiği videoyu Twitter\'da paylaştı.
Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, Hakkari\'de görev yapan komandolara mektup göndererek, yeni yıllarını kutladı. Mehmetçikler de öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların ellerindeki mektuplarla öğrencilere teşekkür ettiği videoyu Twitter\'da paylaştı. Görüntülerde, uzman çavuşun, \"Zonguldak Rüzgarlımeşe 1-C sınıfı öğrencilerine buradan teşekkür ediyoruz. O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bizlere ulaştı. Soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz. Huzurlu, sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz. Hepiniz Allah\'a emanet olun\" dediği konuşma yer aldı.

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