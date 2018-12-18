T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komandolar, engel tanımıyor

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasıdan yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından 'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları' yazısı ile paylaştı

18 Aralık 2018 15:30

Ersin ERCAN/ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasıdan yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından \'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları\' yazısı ile paylaştı.
Komandolar, yurt içinde ve sınır ötesinde zor arazi koşullarında terörle mücadele harekatı kapsamındaki operasyonları sürdürüyor. Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve mağara olarak kullanma ihtimali olan bölgelerde her deliğe bakılıyor. Komandolar, zor koşullarda yürütülen operasyonlarda karşılaştıkları tüm engelleri de aşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasıdan yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından \'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları.\' notuyla paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersin ERCANANKARA DHA JANDARMA Genel KomutanlığıterörleTwitterKomandolarOperasyonlardaJandarma Genel KomutanlığıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24