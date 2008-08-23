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Yaşam

Komadan çıkarsa okuyacak

ÖSS’ye girdikten sonra, trafik kazası geçiren ve halen yaşam savaşı veren Fulya Yalvaç, hukuk fakültesini kazandı.

23 Ağustos 2008 03:00

Komada bulunan Fulya Yalvaç adına tercihleri dershanedeki öğretmenleri yaptı. Erzincan Hukuk Fakültesi’ne kaydedilen Fulya Yalvaç’ın hayati tehlikesi ne yazık ki devam ediyor.

MİLLİYET Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olan 19 yaşındaki Fulya Yalvaç, ÖSS’ye girdiği gün olan 15 Haziran’da babası Sebahattin Yalvaç’ın (41) kullandığı otomobilin Erzincan- Sivas karayolunun Bozyazı Köyü yakınlarında şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralandı. Babası Sebahattin Yalvaç ile kardeşi Samet’in (16) öldüğü kazadan sonra Fulya Yalvaç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Komada yaşam mücadelesi veren Fulya Yalvaç, ÖSS’den eşit ağırlık puan türüne göre 363,375 alarak Erzincan 3’üncüsü, Türkiye 394’üncüsü olarak Erzincan Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Fulya’nın dedesi Zeki Atıcı, torununun küçüklüğünden beri savcı olmak istediğini belirterek, "Tek hayali hukuk fakültesini kazanmaktı. Ancak babası ve kardeşini kaybettiğini, üniversiteyi kazandığını henüz bilmiyor" dedi.

Genç kızın dershane öğretmenleri de, "Fulya’nın adına Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih ettik" dediler. Fulya Yalvaç’ın tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Ahmet Eroğlu genç kızın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Fulya getirildiğinde beyinde kanama, ödem, sinir zedelenmesi, boyun ve sırt omurlarında kırıklar bulunuyordu. Kaburgaları kırılmış, solunum yetmezliği çekiyordu. Hastanın bilincinde biraz açılma meydana geldi. Az da olsa yakınları ile iletişim kurabiliyor."

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