Komadaki kızı ifadeye çağırdılar





T24- 12 yaşındaki Sevim’e çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı, 32 gündür yoğun bakım yatağında yaşam mücadelesi veren küçük kız ise ifade vermesi için adliyeye çağırıldı.





Vatan'ın haberine göre, Gaziosmanpaşa Çukurçeşme Caddesi’nde 15 Ekim’de meydana gelen kazada, amcasının evine giden ilköğretim okulu öğrencisi 12 yaşındaki Sevim Akbaş, Şehit Mustafa Yeşil Altgeçidi’nden hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.





Göbek deliğinden besleniyor





32 gündür yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışan ve solunum sıkıntısı çeken Sevim’in boğazına nefes alması için için delik açıldı. Deliğe yerleştirilen kanül yardımıyla Zeynep’in nefes alacağı açıkladı.



Öte yandan, yemek ihtiyaçlarını da gideremeyen Zeynep’in göbeğinde de delik açan doktorlar buradan da sıvı gıda vererek genç kızın beslenmesini sağlıyor. Ancak beyin hücrelerinin büyük oranda zarar görmesi nedeniyle Zeynep’in sağlığına kavuşup kavuşamayacağı belli değil.





Olaydan sonra, küçük kıza çarpan arabanın peşine düşen polis, 25 MOBESE ve 60’a yakın işyeri kamerasını inceledi. Polis, kamera görüntülerinden Sevim Akbaş’a çarpan otomobilin Gaziosmanpaşa’da bir kaportacıya getirildiğini belirledi.





Ehliyetleri yok





Tamiri yapan kişiyle görüşen polis, kiralık olan otomobilin ön camının, çamurluğunun ve kaputunun değiştiğini öğrendi. Tamircinin ifadesi doğrultusunda, kaza sırasında otomobilde bulunduğu iddia edilen K.K.(24), A.C.(23) ve M.Ç.’yi (25) evlerinde yakaladı.



Otomobilde bulunduğu iddia edilen dördüncü kişi olan S.A’nın (25) ise cinsel istismar suçundan dolayı Metris Cezaevi’nde olduğunun tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerden K.K.’nın ifadesinde otomobili A.C.’nin kullandığını iddia ettiği, diğer iki şüphelinin ise direksiyonda K.K.’nın olduğunu söyledikleri belirtildi.





Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. dışındaki tüm zanlıların daha önceden birçok suça karıştığı ve çok sayıda sabıkaları olduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan K.K. ile birlikte iki kişi savcılıkça “taksirle adam yaralama” gerekçesiyle işlem yapılarak serbest bırakıldı.





Ne halde haberi bile yok!





Kızlarını bu hale getiren kişilerin serbest bırakılmasının şokunu yaşayan aile, evlerine savcılıktan gelen çağrı kağıdıyla bir kez daha yıkıldı. Yazıyı alınca apar topar çağrı kağıdını gönderen savcı B.Ö.’nün yanına giden baba Mehmet Akbaş, “Kızımın hastanede ölümle pençeleştiğini savcıya giderek bildirdim. O hâlâ bana ‘doktorlarla bir konuşun gelebilir durumu uygun derlerse getirin de şu ifadeyi alıp aradan çıkaralım’ dedi.





Kızımın 32 gündür yoğun bakım ünitesinde ihtiyaçlarını bile gideremediğini söyledim. Nasıl olur da haberlerinin olmadığını anlamıyorum. Kaza oluyor, zanlılar olay yerinden kaçıyor. Üç hafta sonra yakalanmalarına rağmen serbest kalıyorlar. Demek ki zanlıları bırakırken de kızımın durumundan bile haberdar değillermiş” diye isyan etti.