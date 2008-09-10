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Yaşam

Komadaki kadın evlenmek için uyandırıldı

Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanan ve ilaçla sunî komada tutulan kadın, son arzusunun yerine getirilmesi için birkaç dakikalığına komadan çıkarıldı

10 Eylül 2008 03:00

İtalya'da yaşayan 50 yaşlarındaki Giovanna, hepatitin tedavisi mümkün olmayan bir türüne yakalandıktan sonra temmuz ayında acı çekmemesi için kendisini ilaçla komada tutmaya hazırlanan doktorlarına ve akrabalarına son arzusunun evlenmek için uyandırılmak olduğunu söyledi.

Evlilik öncesinden bir oğulları bulunan Giovanna ile Enzo'nun, bürokratik engellere rağmen pazar günü Padova'daki hastanenin reanimasyon servisinde evlendiği, düğünün davetlilerinin çiftin çocukları, 2 tanık ve bir belediye temsilcisi olduğu ve bu kişilerin servise steril giysiler ve maskelerle girdiği kaydedildi.

Doktorların suni komada tuttukları Giovanna'yı uyandırmak için ilaç desteğini kestiği belirtilirken, Giovanna'nın yorgun olması ve acı çekmesine rağmen bilinci açık olarak "evet" diyebilecek gücü kendinde bulduğu, hemen ardından doktorlar tarafından tekrar uyutulduğu ifade edildi.

Doktorlar, Giovanna'nın birkaç haftalık ömrü kaldığını ve son arzusunun yerine getirilmesiyle  "bilinci açık yaşamının bir sevinç pırıltısıyla son bulduğunu" aktardı.

Giovanna'nın kocası Enzo da, "Bu onun son arzusuydu ve sonunda gerçek oldu. Bu sadece ikimize ait bir düş, bir deneyim" ifadesini kullandı.

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