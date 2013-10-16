Komadaki Berkin'in ailesi: Savcılık o vurulduğu gün bölgede polis olmadığını söyledi

Gezi Parkı direnişi günlerinde Okmeydanı'nda ekmek almaya çıktığı bir esnada polisin gaz fişeğiyle vurduğu ve 122 gündür komada olan 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın dayısı Kenan Düzen, "Devlet öyle güzel bir devletmiş ki, Berkin'in vurulduğu günde bölgede polisin olmadığını söylüyor. O gün orada polis yokmuş. O gün oradaydım ve birçok üniformalı polisler olduğunu gördüm. O bölgede oturduğumdan, giriş çıkışlarda polislerin olduğuna tanık oldum"

BirGün Yazıişleri Müdürü Barış İnce'ye, oğlunun acıyı hissetmeye başladığını ve ufak tepkiler verdiğini söyleyen Baba Sami Elvan, “Bizi hissettiğini hissediyoruz. Sadece ufak ufak belirtiler var. Bize hastaneyi mekan ettiler. Devrimci, solcu basına teşekkür ediyoruz, diğer basını da takdirinize bırakıyorum” dedi.

'Bu polisler kimin?'

Berkin'in dayısı Kenan Düzen ise, "Devlet öyle güzel bir devletmiş ki, Berkin'in vurulduğu günde bölgede polisin olmadığını söylüyor. O gün orada polis yokmuş. O gün oradaydım ve birçok üniformalı polisler olduğunu gördüm. O bölgede oturduğumdan, giriş çıkışlarda polislerin olduğuna tanık oldum. Peki, oradaki polisler kimin polisiydi? Bunu öğrenmek istiyorum. "

Savcılığın, B.E. vurulduğu gün bölgede bulunan polislerin isim listesini istediğini, verilen yanıttın ise "bölgede polisin olmadığı" yönünde olduğunu belirten Düzen, halen soruşturmanın da açılmadığına dikkat çekti. Başbakan'a da sitem eden Kenan Düzen, “Herkes için gözyaşı döküyor. Peki bu çocuk ne olacak, daha 14 yaşında... Ne kadar kilo verdiğini bir görseniz. Yazık değil mi bu çocuğa” dedi.